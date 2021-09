Mario Draghi all'Onu: "G20 in Afghanistan, evitare catastrofe" (Di venerdì 24 settembre 2021) “Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani”: sono le priorità del G20 straordinario sull’Afghanistan che il premier Mario Draghi ha formalizzato nel suo debutto (con un videomessaggio di circa 20 minuti) davanti ad un centinaio di leader mondiali alla 76/ma assemblea generale dell’Onu a New York. “Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi”, ha detto in un intervento a tutto tondo, dove ha rilanciato la necessità del multilateralismo per affrontare le sfide globali, dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dalla ripresa economica alla lotta alle diseguaglianze e all’insicurezza alimentare, sino alla risoluzione dei conflitti e alla lotta al terrorismo. Draghi ha lanciato il G20 straordinario proposto sotto la presidenza italiana del forum evocando il rischio terrorismo e di una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) “Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani”: sono le priorità del G20 straordinario sull’che il premierha formalizzato nel suo debutto (con un videomessaggio di circa 20 minuti) davanti ad un centinaio di leader mondiali alla 76/ma assemblea generale dell’Onu a New York. “Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi”, ha detto in un intervento a tutto tondo, dove ha rilanciato la necessità del multilateralismo per affrontare le sfide globali, dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dalla ripresa economica alla lotta alle diseguaglianze e all’insicurezza alimentare, sino alla risoluzione dei conflitti e alla lotta al terrorismo.ha lanciato il G20 straordinario proposto sotto la presidenza italiana del forum evocando il rischio terrorismo e di una ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi all'Assemblea #Confindustria2021 - MatteoRichetti : Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro… - Confindustria : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi interviene a #Confindustria2021 @Palazzo_Chigi #ScegliereDiCambiare Segu… - EmilianoVerga : RT @milanocortina26: “Il resto del mondo ci ammira...e un po’ ci invidia” ???????? Al termine di una giornata memorabile per lo sport italian… - UnindustriaCal1 : RT @CarloBonomi_: Mario Draghi @Palazzo_Chigi ??uomo della necessità?? perché avverte ogni giorno il dovere di rispondere ai problemi della c… -