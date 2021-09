Lotta ai tumori, Mucci (Bioscience Institute): “Investire in genomica per attivare Cancer Driver Interception è vera svolta” (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il nostro istituto ha messo a punto un modello unico di prevenzione che supera quelli tradizionali perché intercetta, analizza e tratta le condizioni fisiologiche Drivers dello sviluppo dei tumori solidi anziché tentare di diagnosticare precocemente la malattia. E’ evidente a tutti la straordinarietà di questo processo grazie al quale è possibile prevenire la malattia nel vero senso della parola, superando il vecchio concetto di prevenzione legato esclusivamente alla diagnosi precoce di una malattia che spesso non è curabile”. Lo afferma Giuseppe Mucci, Ceo di Bioscience Institute a margine della cerimonia di consegna del Premio Leonardo Start up allo spin off accademico Bioscience Genomics, partecipato da Bioscience Institute spa e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il nostro istituto ha messo a punto un modello unico di prevenzione che supera quelli tradizionali perché intercetta, analizza e tratta le condizioni fisiologiches dello sviluppo deisolidi anziché tentare di diagnosticare precocemente la malattia. E’ evidente a tutti la straordinarietà di questo processo grazie al quale è possibile prevenire la malattia nel vero senso della parola, superando il vecchio concetto di prevenzione legato esclusivamente alla diagnosi precoce di una malattia che spesso non è curabile”. Lo afferma Giuseppe, Ceo dia margine della cerimonia di consegna del Premio Leonardo Start up allo spin off accademicoGenomics, partecipato daspa e ...

