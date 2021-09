LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: scatta la seconda sessione, nuovo motore sulla macchina di Verstappen (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 La Red Bull ha scelto di montare già nella FP2 la Power Unit perchè il rischio è che domani non si possa girare. In questo modo potrà essere testato il nuovo motore. Rimane solo da capire se sarà la quarta unità. 13.51 sulla monoposto di Max Verstappen proseguono i lavori dato che sarà montata una nuova Power Unit. A questo punto rimane da capire se sarà la quarta della stagione, per cui la penalità passerà da 3 a 20 posizioni, oppure una vecchia per un problema in quella montata questa mattina. 13.48 Prima di tuffarci nella FP2 torniamo al caso più scottante del weekend: il meteo. Domani la situazione è critica. Pioggia fortissima per tutto il giorno, con le qualifiche che rischieranno seriamente di essere spostate. Vedremo come agirà la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 La Red Bull ha scelto di montare già nella FP2 la Power Unit perchè il rischio è che domani non si possa girare. In questo modo potrà essere testato il. Rimane solo da capire se sarà la quarta unità. 13.51monoposto di Maxproseguono i lavori dato che sarà montata una nuova Power Unit. A questo punto rimane da capire se sarà la quarta della stagione, per cui la penalità passerà da 3 a 20 posizioni, oppure una vecchia per un problema in quella montata questa mattina. 13.48 Prima di tuffarci nella FP2 torniamo al caso più scottante del weekend: il meteo. Domani la situazione è critica. Pioggia fortissima per tutto il giorno, con le qualifiche che rischieranno seriamente di essere spostate. Vedremo come agirà la ...

