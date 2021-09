Laver Cup 2021: programma e orari di venerdì 24 settembre con Berrettini (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della Laver Cup 2021, per quanto concerne la giornata di venerdì 24 settembre. In campo, per la quarta edizione dell’evento d’intrattenimento, Team Europe contro Team World, sebbene il ‘Resto del Mondo’ non abbia mai conquistato il successo. Sul palcoscenico di Boston, però, statunitensi e colleghi extra-europei detengono una ghiotta occasione per poter superare gli avversari; da considerare le assenze di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Ci sarà invece Matteo Berrettini, unico azzurro chiamato in causa per il torneo. Di seguito la programmazione completa per il 25 settembre. programma Laver CUP 2021 (24 ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Il, glie l’ordine di gioco dellaCup, per quanto concerne la giornata di24. In campo, per la quarta edizione dell’evento d’intrattenimento, Team Europe contro Team World, sebbene il ‘Resto del Mondo’ non abbia mai conquistato il successo. Sul palcoscenico di Boston, però, statunitensi e colleghi extra-europei detengono una ghiotta occasione per poter superare gli avversari; da considerare le assenze di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Ci sarà invece Matteo, unico azzurro chiamato in causa per il torneo. Di seguito lazione completa per il 25CUP(24 ...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - alItayweII : la laver cup mi sta facendo male se inizierò a trovare bono anche ruud ricoveratemi - biebfirstdance : oggi che lavoro tutto il giorno e mi perdo la laver cup e bake off. che merda. sabato mattina alle 6 mi sveglio così recupero tutto hahah - its_jade22 : Matteo Berrettini alla Laver Cup: patrimonio dell'umanità. - qnazionale : Laver Cup, il programma di venerdì 24 settembre: Berrettini in campo in singolo e doppio- -