Ladispoli | taglio del nastro per il parco giochi di viale Europa

(Di venerdì 24 settembre 2021)– L’Amministrazione comunale diinforma i cittadini che sabato 25 settembre, alle ore 10:30, sarà riaperto ildi, un’area riqualificata ed attrezzata secondo criteri moderni ed inclusivi. “Nel programma della nostra coalizione – afferma il sindaco Alessandro Grando – avevamo annunciato una serie di interventi per la riqualificazione delle #aree #verdi, per troppo tempo dimenticate e lasciate nel degrado. Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis e dall’Ufficio Manutenzioni stiamo mantenendo fede agli impegni presi, restituendo alle famiglie didei parchi gioco riqualificati e sicuri in tutte le zone della città. Sabato 25 settembre taglieremo il...

