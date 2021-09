La Riforma penale diventa legge: manca ancora quella del processo civile (Di venerdì 24 settembre 2021) La Riforma del processo penale incassa l’approvazione definitiva da parte del Senato. Si tratta della prima parte della Riforma Giustizia, snodo centrale per ottenere le risorse per la ripresa post Covid stanziate nel quadro del Recovery Fund. Adesso si attende il via libera alla Riforma del processo civile. Riforma penale approvata in via definitiva dal Senato Nella mattinata di ieri, giovedì 23 settembre 2021, il Senato ha approvato in via definitiva la Riforma del processo penale. Si tratta della prima parte del programma di riassetto complessivo del sistema giudiziario posto dal Governo Draghi in cima all’agenda anche in chiave “sblocco” delle risorse ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladelincassa l’approvazione definitiva da parte del Senato. Si tratta della prima parte dellaGiustizia, snodo centrale per ottenere le risorse per la ripresa post Covid stanziate nel quadro del Recovery Fund. Adesso si attende il via libera alladelapprovata in via definitiva dal Senato Nella mattinata di ieri, giovedì 23 settembre 2021, il Senato ha approvato in via definitiva ladel. Si tratta della prima parte del programma di riassetto complessivo del sistema giudiziario posto dal Governo Draghi in cima all’agenda anche in chiave “sblocco” delle risorse ...

Advertising

matteorenzi : In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto sulla delega al Governo per la riforma del processo penale. - Ettore_Rosato : Riforma processo penale è legge. Ora #giustizia non sia più terreno di scontro politico ideologico; si ricostruisca… - rivamatteoriva : RT @ultimenotizie: Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quind… - faustojack : Riforma del processo penale: il testo approvato, in via definitiva, dal Senato - AtticusRiva : RT @ultimenotizie: Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quind… -