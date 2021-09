Inter-Atalanta, Inzaghi: “Incontreremo un’ottima squadra, servirà la giusta cattiveria agonistica” (Di venerdì 24 settembre 2021) Simone Inzaghi parla alla vigilia di Inter-Atalanta, match della sesta giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella sesta giornata della Serie A 2021 /2022 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match di domani ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Martedì c’è stata una grande reazione contro la Fiorentina, cosa le è piaciuto della squadra?Martedì è stato importante essere rimasti lucidi e in partita nonostante nella prima mezz’ora abbiamo sofferto la Fiorentina. Ho visto una grande reazione, da squadra importante, abbiamo vinto su un campo difficile e siamo contenti. Già domani avremo un’altra sfida altrettanto ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Simoneparla alla vigilia di, match della sesta giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella sesta giornata della Serie A 2021 /2022 contro l’di Gian Piero Gasperini. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match di domani ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Martedì c’è stata una grande reazione contro la Fiorentina, cosa le è piaciuto della?Martedì è stato importante essere rimasti lucidi e in partita nonostante nella prima mezz’ora abbiamo sofferto la Fiorentina. Ho visto una grande reazione, daimportante, abbiamo vinto su un campo difficile e siamo contenti. Già domani avremo un’altra sfida altrettanto ...

