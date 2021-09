«Inadempimento di contratti e possibile truffa»: l’esposto del Codacons contro Dazn (Di venerdì 24 settembre 2021) Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma (che non equivale a una denuncia) è stato presentato questa mattina dal Codacons contro Dazn. L’associazione dei consumatori, dopo gli ennesimi – ma differenti rispetto ai precedenti – problemi rilevati sulla app durante le partite della 18.30 di giovedì 23 settembre (e proseguiti anche, in taluni casi, durante la partita tra Roma e Udinese delle 20.45), ha chiesto ufficialmente di verificare l’eventuale sussistenza di due “fattispecie” di reato emersi con questi disservizi. LEGGI ANCHE > Dazn darà un indennizzo a chi ha avuto il problema oggi Nella nota stampa in cui viene annunciata la presentazione dell’esposto del Codacons contro Dazn si fa riferimento ad aspetti che potrebbero avere risvolti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 settembre 2021) Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma (che non equivale a una denuncia) è stato presentato questa mattina dal. L’associazione dei consumatori, dopo gli ennesimi – ma differenti rispetto ai precedenti – problemi rilevati sulla app durante le partite della 18.30 di giovedì 23 settembre (e proseguiti anche, in taluni casi, durante la partita tra Roma e Udinese delle 20.45), ha chiesto ufficialmente di verificare l’eventuale sussistenza di due “fattispecie” di reato emersi con questi disservizi. LEGGI ANCHE >darà un indennizzo a chi ha avuto il problema oggi Nella nota stampa in cui viene annunciata la presentazione deldelsi fa riferimento ad aspetti che potrebbero avere risvolti ...

Advertising

anitaelaura : Draghi e Mattarella come la Codacons fanno enormi danni alle istituzioni statali. Il cittadino non si fida più dell… - StefanoPipitone : @elerub11 I vaccini sono stati già pagati. Mica sono gratuiti. Per favore!! Leggiamoci i contratti. Li abbiamo comp… -