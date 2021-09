Guenda Goria: «Soffrire di endometriosi mi ha cambiata psicologicamente» (Di venerdì 24 settembre 2021) Dolori pelvici, ciclo estremamente abbondante, cefalea e disturbi dell’umore associati. L’endometriosi è una tra le patologie più invalidanti per le donne che ne sono affette soprattutto per la sua sintomatologia. In Italia, ne soffrono circa 3 milioni di donne, (150 milioni nel mondo), ma con una stima nel ritardo diagnostico di circa 10 anni. Ci sono donne il cui livello di patologia è tale da dover affrontare l’intervento, e tra queste rientra l’attrice Guenda Goria, 32 anni – figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Gori – che recentemente è stata operata di endometriosi, come ha raccontato lei stessa con un post su Instagram: Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) Dolori pelvici, ciclo estremamente abbondante, cefalea e disturbi dell’umore associati. L’endometriosi è una tra le patologie più invalidanti per le donne che ne sono affette soprattutto per la sua sintomatologia. In Italia, ne soffrono circa 3 milioni di donne, (150 milioni nel mondo), ma con una stima nel ritardo diagnostico di circa 10 anni. Ci sono donne il cui livello di patologia è tale da dover affrontare l’intervento, e tra queste rientra l’attrice Guenda Goria, 32 anni – figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Gori – che recentemente è stata operata di endometriosi, come ha raccontato lei stessa con un post su Instagram:

