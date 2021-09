Green pass obbligatorio a messa: trattativa tra Governo e Chiesa (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Green pass diventerà a breve obbligatorio sul posto di lavoro mentre già lo è nei luoghi chiusi ai quali non si può accedere se non se ne è provvisti. L’unico luogo chiuso dove a oggi è possibile entrare anche senza Green pass è la Chiesa. Per andare a messa, insomma, non è obbligatorio esibire la certificazione verde. Ma qualcosa potrebbe cambiare a breve visto che il Governo ha già ritoccato la precedente normativa rendendo obbligatorio il Green pass per i lavoratori del pubblico e del privato (il decreto entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre). Il Green pass sarà obbligatorio allora anche per andare a messa o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildiventerà a brevesul posto di lavoro mentre già lo è nei luoghi chiusi ai quali non si può accedere se non se ne è provvisti. L’unico luogo chiuso dove a oggi è possibile entrare anche senzaè la. Per andare a, insomma, non èesibire la certificazione verde. Ma qualcosa potrebbe cambiare a breve visto che ilha già ritoccato la precedente normativa rendendoilper i lavoratori del pubblico e del privato (il decreto entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre). Ilsaràallora anche per andare ao ...

