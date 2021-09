Gli studenti sanniti tornano in piazza per “FridaysForFuture” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gli studenti sanniti sono scesi in piazza questa mattina per chiedere politiche pro-ambiente più attive e concrete per il corteo “Global Strike for future” . La manifestazione, che si è svolta in contemporanea mondiale, ha coinvolto le strade del centro beneventano partendo da piazza Risorgimento dove di fatto ricadono ben tre Istituti secondari. Gli studenti hanno quindi sfilato per le vie cittadine per sollecitare tutti i cittadini e le Istituzioni, ciascuno per la propria parte, a non restare indifferenti rispetto a questa battaglia globale. Giuseppe Franco, portavoce degli studenti, ha sottolineato: “Ci troviamo in un territorio dove c’è stata una gestione irresponsabile sull’ambiente a livello locale. Non abbiamo depuratore, con i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Glisono scesi inquesta mattina per chiedere politiche pro-ambiente più attive e concrete per il corteo “Global Strike for future” . La manifestazione, che si è svolta in contemporanea mondiale, ha coinvolto le strade del centro beneventano partendo daRisorgimento dove di fatto ricadono ben tre Istituti secondari. Glihanno quindi sfilato per le vie cittadine per sollecitare tutti i cittadini e le Istituzioni, ciascuno per la propria parte, a non restare indifferenti rispetto a questa battaglia globale. Giuseppe Franco, portavoce degli, ha sottolineato: “Ci troviamo in un territorio dove c’è stata una gestione irresponsabile sull’ambiente a livello locale. Non abbiamo depuratore, con i ...

Advertising

GIConfindustria : Carlo Bonomi #Confindustria2021 | La nostra scuola peggiora da decenni ed è spesso disegnata per chi ci lavora e no… - Agenzia_Ansa : Fondazione Gimbe: 'A scuola in presenza al 100% è un obiettivo rischioso. Sono già molti gli studenti in quarantena… - TgrRaiVdA : “Studenti in lotta il clima non si tocca”: tornano anche ad #Aosta gli scioperi per il clima di ?@fffitalia? perché… - paolavalenti29 : RT @AndreaZhok: La rivolta dei virologi. Dopo essersi spellati le mani ad applaudire ogni restrizione immaginabile per docenti, studenti, s… - PalazzoGrimani : RT @museorientaleVe: Domani, in occasione delle #GEP2021 gli studenti della 5d del Liceo Canova di TV offriranno degli approfondimenti su s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Ciao Mauro 'n Trapani, domenica 26 settembre 2021 ... all'interno del cimitero di Valderice, avendo la certezza che questa cosa gli sarebbe tanto ... pensieri e silenzi Mauro 'n Trapani del poeta dialettale Vito Blunda Note per Mauro a cura degli studenti ...

Vorresti un lavoro flessibile? Le storie di chi ce l'ha fatta - Donna Moderna Quelle che mi racconta Iamena, passeggiando tra gli ulivi e i mandorli del suo giardino, sono ... accademia per aspiranti programmatori, ha verificato come circa la metà dei propri studenti oggi si ...

Gli studenti: "Vaccino? Il virus non c’è più" il Resto del Carlino Stasera l’evento di inizio anno con gli studenti di tre scuole Intitolato “The A Academy”, vedrà partecipare alunni degli istituti Artom e Monti, insieme ai compagni del liceo artistico Benedetto Alfieri Si intitola “The A Academy” l’evento di inizio anno ...

Fridays for Future, migliaia di studenti con Greta: cortei in Toscana / VIDEO Tornano i Fridays For Future, i venerdì dedicati ai temi dell'ambiente. Con le manifestazioni dei ragazzi delle scuole superiori. Un maxi corteo si è svolto in centro a Firenze con gli studenti di var ...

... all'interno del cimitero di Valderice, avendo la certezza che questa cosasarebbe tanto ... pensieri e silenzi Mauro 'n Trapani del poeta dialettale Vito Blunda Note per Mauro a cura degli...Quelle che mi racconta Iamena, passeggiando traulivi e i mandorli del suo giardino, sono ... accademia per aspiranti programmatori, ha verificato come circa la metà dei proprioggi si ...Intitolato “The A Academy”, vedrà partecipare alunni degli istituti Artom e Monti, insieme ai compagni del liceo artistico Benedetto Alfieri Si intitola “The A Academy” l’evento di inizio anno ...Tornano i Fridays For Future, i venerdì dedicati ai temi dell'ambiente. Con le manifestazioni dei ragazzi delle scuole superiori. Un maxi corteo si è svolto in centro a Firenze con gli studenti di var ...