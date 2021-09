Giulia De Lellis ancora in ansia sto bene il peggio è passato (Di venerdì 24 settembre 2021) Giulia De Lellis continua a tenere i fan con il fiato sospeso,:“Ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù” scrive ai follower. Nelle Stories posta uno scatto delle sue gambe nude accavallate con il tacco alto: non si tratta di uno shooting purtroppo, ma di una sala d’attesa medica, che l’influencer definisce “snervante”. Leggi su people24.myblog (Di venerdì 24 settembre 2021)Decontinua a tenere i fan con il fiato sospeso,:“Ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù” scrive ai follower. Nelle Stories posta uno scatto delle sue gambe nude accavallate con il tacco alto: non si tratta di uno shooting purtroppo, ma di una sala d’attesa medica, che l’influencer definisce “snervante”.

Advertising

Martina11043191 : Giulia Salemi e Giulia de lellis alla stessa sfilata ed io vorrei una foto insieme #prelemi - atrotnoc : posso avere una foto di Giulia Salemi e Giulia De Lellis insieme per favore - FQMagazineit : Giulia De Lellis ancora in ospedale: “Ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. La vita è preziosa e imp… - ilCallista : RT @Matador1337: Il fatto che gli Autogol e Giulia De Lellis siano a pari merito TERZI (sì dietro a moglie e marito Ferragnez) per interazi… - RetwInter : RT @Matador1337: Il fatto che gli Autogol e Giulia De Lellis siano a pari merito TERZI (sì dietro a moglie e marito Ferragnez) per interazi… -