GF Vip 6 | Alex Belli svela una ferita profonda Ecco di cosa si tratta

(Di sabato 25 settembre 2021) GF Vip 6, il duro confronto finale tra Gianmaria e Soleil, volano stracci del passato.e Manila Nazzaro abbracciano il dolore tra maternità e paternitàcolpisce il cuore degli spettatori con un’inaspettata rivelazione, la voglia di diventare padre è unache porta con se da anni. Gianmaria e Soleil a confronto Alfonso Signorini ripropone un nuovo confronto questa volta finale, tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Stasi. Dopo le frecciatine, le provocazioni e i frequenti litigi nella casa in questi giorni, Gianmaria avevato ad Amedeo Goria di voler abbandonare la casa per la serenità di Soleil. Il giovane campano rimane all’interno del reality e nel confronto con Soleil non riesce a tenere testa alla grinta dell’ex tronista. Soleil ...

...ch enon è piaciuto all'ex vincitore del Grande FratelloTommaso Zorzi che attacca entrambi: 'Ottusa no ma ricchio*e si?'. La Ricciarelli infatti aveva usato questo termine parlando conBelli ...GRANDE FRATELLO2021, 4A PUNTATA/ Eliminato e diretta: spunta una busta nera...Belli, tuttavia, ha sempre mantenuto la calma, fino a quando la sua dolce metà non ha mostrato un interesse ...Quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 e nuove emozioni su Canale 5. Il programma condotto da Alfonso Signorini entra nel vivo. Ecco la nostra cronaca, naturalmente ironica e sarcastica, della serat ...Katia Ricciarelli non ha accettato di essere stata definita ‘ottusa’ in gioco. Alex Belli fa mea culpa al GF Vip: ‘Scusa se sono stato leggero' ...