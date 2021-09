FIFA 22: La community protesta per i problemi riscontrati su Xbox Series S (Di venerdì 24 settembre 2021) Grazie al servizio EA Play molti appassionati hanno avuto l’opportunità di provare in anteprima FIFA 22, atteso per il prossimo 1° ottobre. Purtroppo non tutto sembra essere andato nel verso giusto, infatti sul forum ufficiale della software house canadese molti utenti hanno segnalato alcuni fastidiosi problemi riscontrati dopo la prova sulla Xbox Series S. A testimoniare la presenza di queste crticità un topic di quasi 30 pagine ( Mentre scriviamo la notizia ). Molti lamentano gli stessi identici problemi che si sono riscontrati già sulla versione next gen di FIFA 21 sempre sulla stessa piattaforma. Tra le decine segnalazioni i problemi principali si riscontrano con dei cali di frame rate, aliasing e Schermo sfocato ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 24 settembre 2021) Grazie al servizio EA Play molti appassionati hanno avuto l’opportunità di provare in anteprima22, atteso per il prossimo 1° ottobre. Purtroppo non tutto sembra essere andato nel verso giusto, infatti sul forum ufficiale della software house canadese molti utenti hanno segnalato alcuni fastidiosidopo la prova sullaS. A testimoniare la presenza di queste crticità un topic di quasi 30 pagine ( Mentre scriviamo la notizia ). Molti lamentano gli stessi identiciche si sonogià sulla versione next gen di21 sempre sulla stessa piattaforma. Tra le decine segnalazioni iprincipali si riscontrano con dei cali di frame rate, aliasing e Schermo sfocato ...

