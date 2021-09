Esopianeta WASP-127b | sodio | nuvole opache e un' orbita insolita

(Di venerdì 24 settembre 2021) Un team internazionale di astronomi non solo ha rilevato dellesul lontano, ma ha anche misurato la loro altitudine con una precisione senza precedenti. Questo risultato apre la strada a studi simili su molti altri mondi lontani.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esopianeta WASP

Media Inaf

Il pianeta in questione è- 127b, ungigante gassoso 1,4 volte più grande di Giove scoperto nel 2016. Qualche giorno fa il musicista ha chiesto a quanti lo seguono su Twitter come ..." 76b Questocaldo è stato scoperto nel 2013. Caratterizzato da dimensioni mostruose per noi terrestri (è grande circa il doppio del nostro Giove) e da una temperatura di oltre 2000 ...