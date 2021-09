De Laurentiis sorride | Anguissa l' ha fatto pur di giocare nel Napoli

(Di venerdì 24 settembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Ecco quanto evidenziato:SI È ABBASSATO L'INGAGGIO "La Juventus dopo aver visto ilieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori.? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e con un riscatto. Peraltro lui per venire asi è abbassato anche l'ingaggio. Grandissimo acquisto, la cravatta giusta per il vestito del. L'acquisto che harisaltare anche le qualità di Fabian Ruiz. Grandecon un grande Koulibaly, Osimhen è straripante è migliorerà ancora. Anche Elmas è migliorato moltissimo. Spalletti si è assunto delle responsabilità dal punto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis sorride

La storia infinita di Napoli - Juventus si ripropone anche quest'anno. E per adessopiù alla formazione di Luciano Spalletti, come nella passata stagione. A tenere banco il ...di De; ...Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss proprio in questi minuti, le due società, sia quella di Agnelli che di De, per permettere a Cuadrado da una parte e Ospina dall'altra, di essere ...De Laurentiis è oggi il migliore presidente della Serie A. E’ stato l’unico nell’ultima sessione di calcio mercato a non cedere pezzi pregiatissimi mentre Agnelli salutava Ronaldo, e le due milanesi s ...Esattamente 343 giorni dopo per il Bari e 1297 per il Napoli, le due squadre sono tornate in vetta alle rispettive classifiche, situazione che si verifica per la prima volta da quando la famiglia De..