DAZN in down, novità in vista: oggi può esserci la svolta (Di venerdì 24 settembre 2021) DAZN ancora in down e il Parlamento vuole vederci chiaro: a breve un incontro informale con i rappresentanti della piattaforma Ancora una giornata da incubo per DAZN e i suoi utenti. Centinaia di migliaia di tifosi, ieri, sono rimasti all'oscuro durante i match Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, con lo stesso colosso dello streaming costretto all'ennesimo mea culpa, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TuttoMercatoWeb : 'Qualcosa non ha funzionato'. DAZN down, furia social contro la detentrice dei diritti T - fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - TuttoMercatoWeb : DAZN ancora down ieri, Vezzali: 'Stiamo monitorando la situazione a beneficio dei tifosi' - francogarna : Dazn, nuovo down. La piattaforma si scusa: “Indennizzi per i consumatori” - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 24/09/2021, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi DAZN. Alle… -