Dalla cancel culture non si salva nessuno, neanche Johnny Depp che denuncia: "Ormai è fuori controllo"

Nessuno si salva dalla cancel culture. L'avvertimento arriva da Johnny Depp, ultima proclamata vittima della cultura della cancellazione, atteggiamento "Ormai fuori controllo" di colpevolizzazione e privazione di sostegno e gradimento ai danni di personaggi pubblici, aziende o prodotti culturali ritenuti portatori di un messaggio offensivo o politicamente scorretto. "Questa corsa al giudizio è tanto fuori controllo che nessuno è al sicuro, ve lo assicuro", ha detto la star di Hollywood durante la conferenza stampa del San Sebastian Film Festival, in Spagna, prima di ricevere il Donostia Awards. Per i giornalisti divieto di fare domande sul burrascoso ...

