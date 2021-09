Conte e Letta rilanciano il salario minimo dall' evento Cgil

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) I temi da inserire nel piano di cui ha parlato ieri il premier Mario Draghi “sono quelli della sicurezza del lavoro, da cui non si può prescindere. Il secondo tema è quello del, una battaglia di cui siamo convinti, perchè il cosiddetto lavoro povero non favorisce una buona allocazione nel mercato del lavoro e la qualità di vita senza la quale non possiamo contrastare il calo demografico. Io credo che ci siano le condizioni, questo non significa emarginare la contrattazione collettiva, ma dobbiamo metterci intorno a un tavolo, afferrare questa battaglia”. Lo ha detto Giuseppeintervenendo a Futura, la tre giorni di incontri promossaa Bologna. “Io vorrei ricordare che già dal mio primo anno di presidenza le porte di palazzo Chigi sono state aperte ai sindacati e alle ...