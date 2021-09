Cina, la Banca centrale dichiara illegali transazioni in criptovalute (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il divieto di 'mining' nel Paese, arriva la scure contro transazioni e emissione di token digitali Leggi su rainews (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il divieto di 'mining' nel Paese, arriva la scure controe emissione di token digitali

Advertising

Agenzia_Italia : La Cina ha vietato le transazioni in criptovalute - fattoquotidiano : SCANDALO ALLA BANCA MONDIALE Pressioni sullo staff anche dalla ex ad Georgieva, che ora guida il Fondo monetario - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: La Cina ha vietato le transazioni in criptovalute - KinmenQuemoy : La #Cina non è terra di #Bitcoin. La Banca centrale ha reso illegali le transazioni con criptovalute https://g... - AlexBonoVox1 : RT @Agenzia_Italia: La Cina ha vietato le transazioni in criptovalute -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Banca Bitcoin, la Cina dichiara illegale qualsiasi forma di transazione con le criptovalute 'Le valute digitali non hanno lo stesso peso delle altre valute, quindi non sono da considerarsi legali e non devono essere impiegate sui mercati'. Cina , con questa motivazione la Banca centrale ha vietato qualsiasi transazione correlata ai Bitcoin e alle criptovalute in genere, fra cui pagamenti, trading, e pubblicità, citando i rischi che tali ...

La Cina ha vietato le transazioni in criptovalute AGI - La Cina ha dichiarato illegali tutte le transazioni in criptovalute e le attività relative alle valute virtuali. Lo ha deciso la banca centrale cinese in una nota in cui sottolinea che le valute virtuali ...

Cina: Banca centrale, illegali tutte le cripto-transazioni ANSA Nuova Europa Cina, la Banca centrale dichiara illegali transazioni in criptovalute 24 settembre 2021La banca centrale cinese (Pboc) ha rinnovato il suo duro approccio su Bitcoin e altre criptovaute, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valut ...

Bitcoin, la Cina dichiara illegale qualsiasi forma di transazione con le criptovalute Cina, con questa motivazione la Banca centrale ha vietato qualsiasi transazione correlata ai Bitcoin e alle criptovalute in genere, fra cui pagamenti, trading, e pubblicità, citando i rischi che tali ...

'Le valute digitali non hanno lo stesso peso delle altre valute, quindi non sono da considerarsi legali e non devono essere impiegate sui mercati'., con questa motivazione lacentrale ha vietato qualsiasi transazione correlata ai Bitcoin e alle criptovalute in genere, fra cui pagamenti, trading, e pubblicità, citando i rischi che tali ...AGI - Laha dichiarato illegali tutte le transazioni in criptovalute e le attività relative alle valute virtuali. Lo ha deciso lacentrale cinese in una nota in cui sottolinea che le valute virtuali ...24 settembre 2021La banca centrale cinese (Pboc) ha rinnovato il suo duro approccio su Bitcoin e altre criptovaute, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valut ...Cina, con questa motivazione la Banca centrale ha vietato qualsiasi transazione correlata ai Bitcoin e alle criptovalute in genere, fra cui pagamenti, trading, e pubblicità, citando i rischi che tali ...