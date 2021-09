Caso Puigdemont | un solerte poliziotto fa scoppiare un incidente europeo

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo aver creato imbarazzi in Belgio, in Germania, in Francia, ilscoppia anche in Italia. Arrestato ieri sera a sorpresa ad Alghero, dove si era recato su invito del sindaco per la tradizionale festa catalana della città sarda, l’europarlamentare ed ex presidente della Catalogna Carles, accusato di sedizione dalle autorità spagnole, è stato scarcerato in meno di 24 ore per decisione del giudice della corte d’appello di Sassari Plinia Azzena. Ma ora è in attesa della decisione di questo stesso tribunale sull’estradizione chiesta dalle autorità spagnole: prima udienza il 4 ottobre prossimo, ma la corte ha 60 giorni di tempo per rispondere. È caos. Soprattutto per il governo spagnolo che rischia di cadere (sul bilancio) per via di una nuova recrudescenza della questione catalana, che Pedro Sanchez era riuscito ...

... come probabile, la corte dovrà archiviare il caso con un non luogo a procedere. "La Spagna non perde occasione per mostrarsi ridicola!", ha twittato Puigdemont appena uscito dal carcere. Assediato ...E' stato rimesso in libertà l'ex presidente della Generalitat de la Catalunya Carles Puigdemont, arrestato ieri in Sardegna. All'uscita dal carcere nessuna dichiarazione, solo un post su Twitter. E' s ...Per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a ...