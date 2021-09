Carles Puigdemont, il giudice ha deciso: l’ex presidente della Catalogna è libero, ma dovrà restare in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il giudice della Corte d’Appello di Sassari l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è libero, ma non è ancora chiaro se dovrà essere estradato oppure no. Fino al momento della decisione ufficiale, dovrà restare in Sardegna. Ieri sera è avvenuto il suo arresto per mano della polizia, all’aeroporto di Alghero. Carles Puigdemont è libero, ma resta in Sardegna Dopo il suo arresto avvenuto nella serata di ieri all’aeroporto d’Alghero, Carles Puigdemont ha ricevuto l’esito del giudice sulla condizione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Per ilCorte d’Appello di Sassari, ma non è ancora chiaro seessere estradato oppure no. Fino al momentodecisione ufficiale,in. Ieri sera è avvenuto il suo arresto per manopolizia, all’aeroporto di Alghero., ma resta inDopo il suo arresto avvenuto nella serata di ieri all’aeroporto d’Alghero,ha ricevuto l’esito delsulla condizione ...

