Atalanta, Gasperini fa lo scaramantico: “Inter, Milan e Napoli per lo scudetto. Non noi” (Di venerdì 24 settembre 2021) Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha fatto da “pompiere” sui fuochi che parlano di Atalanta in lotta per lo scudetto, per il tecnico la cosa è tra tre squadre: “Inter, Milan e Napoli”. Gasperini: LO scudetto SE LO GIOCANO Inter, Milan E Napoli “Sono passate 5 giornate, ma i valori sono già ben definiti con Inter, Milan e Napoli che sicuramente hanno qualcosa in più, inutile continuare a parlare di scudetto. Noi siamo nella fascia di Fiorentina e Torino, ma è chiaro che cercheremo di migliorare sperando qualcuno inciampi. E anche la Juve può risalire, noi dobbiamo recuperare umiltà e pensare partita dopo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 settembre 2021) Gian Piero, in conferenza stampa, ha fatto da “pompiere” sui fuochi che parlano diin lotta per lo, per il tecnico la cosa è tra tre squadre: “”.: LOSE LO GIOCANO“Sono passate 5 giornate, ma i valori sono già ben definiti conche sicuramente hanno qualcosa in più, inutile continuare a parlare di. Noi siamo nella fascia di Fiorentina e Torino, ma è chiaro che cercheremo di migliorare sperando qualcuno inciampi. E anche la Juve può risalire, noi dobbiamo recuperare umiltà e pensare partita dopo ...

