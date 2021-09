Andate e annunciate la buona notizia II

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 24 settembre 2021) di Vittorino Merinas La chiesa cattolica, nonostante il decorso degli anni, non ha ancora recepito di non essere più Religione di Stato e che l’Italia è Stato laico, come ha ricordato il pure non loquace presidente Draghi. Non può più cullarsi nel Bel Paese quasi ancora fosse, come fu, il suo giardino di delizie. Oggi, attrattiva e autorevolezza deve guadagnarsele giorno per giorno, in chi governa dando prova di contribuire al bene del Paese e nei cittadini mediante la forza propulsiva del suo messaggio, grazie a sagaci e tempistiche risposte in chiave religiosa alle dinamiche della realtà italiana. E’, la chiesa italiana, consapevole di tutto ciò? Si direbbe di no. Nei confronti di chi governa avanza più pretese di privilegi e benefici che offrire prove della sua meritevole presenza. Quanto ai cittadini la maggioranza la ignora come maestra di vita, pur utilizzando i suoi ...