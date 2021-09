X Factor in Serie A | tra sorprese e giovani outsider | chi vale quattro sì?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor Serie

90min

L'arrivo di unaesclusiva di accessori, tra cui la nuova Surface Slim Pen 2 La prima new ... il Surface touchscreen 2 - in - 1 più versatile della gamma, che vanta lo stesso design e form...Su Sky Milan - Venezia diA 697.000 abbonati (3%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 276.000 (1,9%). Su Tv8 X411.000 (2,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 257.000 (1,2%). In fascia ...E la Serie A partita ormai da cinque giornate offre un panorama già intrigante pensando a chi, tra giovani sorprendenti, nuovi acquisti passati in sordina e giocatori delle neopromosse, sta dimostrand ...X Factor vincitori. Nell’attesa di scoprire chi sarà il trionfatore di quest’anno, ricordiamo i vincitori di tutte le edizioni di X Factor.