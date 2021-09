Ufficiale | finisce l’era Preziosi | il Genoa è di 777 Partners

(Di giovedì 23 settembre 2021) Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata: 777è il nuovo proprietario delCricket and Football Club. A comunicarlo è la società stessa sul proprio sito. Ildiventa così il 46esimo club europeo di proprietà americana, il nono in Italia. Enricolascia la guida del club dopo 18 anni. L'articolo

