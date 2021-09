Traffico Roma del 23-09-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone a Cerchiara intesto ilsulla tangenziale disagi nelle due direzioni verso lo stadio code tra La Tiburtina è l’uscita per la via Salaria in direzione San Giovanni code nella zona di Tor di Quinto sul Muro Torto si sta in fila verso il Lungotevere Lungotevere che al momento a rallentamenti in più tratti ma soprattutto vicino il Foro Italico e Ponte Milvio Aurelio spostamenti difficili attorno a Piazza Irnerio e a Piazza Pio XI verso l’esquilino si sta in coda in via Labicana al Tuscolano invece disagi in via Papiria uscendo daacodental sulla Colombo dopo il rapporto raccordo conin diversi tratti Soprattutto nella zona diEst ma in questo momento abbiamo un incidente nel tratto sud ci troviamo in ...