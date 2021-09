Titanfall 3 | Respawn torna a parlare dello sviluppo del titolo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo cheEntertaiment ha sbarcato il lunario con Apex Legends, la richiesta da parte dei fan verso un3 ancora non smuove la casa diLa via più profittevole per le case videoludiche negli ultimi anni è stata il battle royale, spingendole a forzare un cambiamento per rimanere a galla in un ambiente saturo come il multiplayer competitivo. Probabilmente sarebbe accaduto anche con lodi3, dopo che i suoi capitoli precedenti vennero certamente accolti come delle novità negli FPS, ma furono comunque considerati un insuccesso per via di problematiche causate soprattutto da EA. E così, Apex Legends ha preso poi il suo posto. Ciò che impedisce lodi3 A distanza di cinque anni dall’uscita di ...