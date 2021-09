Terza dose, chi assume questi farmaci segnalati da Aifa dovrebbe farla (Di giovedì 23 settembre 2021) La somministrazione della terza dose, o per meglio dire dose addizionale (abbiamo spiegato qui la differenza fra booster e dose addizionale), è partita da pochi giorni. Tutte le autorità sanitarie italiane hanno stabilito che occorre somministrarla alle persone immunocompromesse, ai trapiantati e ai malati oncologici. Circa tre milioni di persone. Poi toccherà agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani e ai sanitari dei reparti Covid. Per tutti gli altri, si dovrà attendere il pronunciamento dell’Ema. Anche se le indagini che arrivano da Israele, dove gran parte della popolazione più a rischio sopra i 60 anni ha già ricevuto la terza dose, dicono che il booster è fondamentale e aumenta di molte volte il titolo anticorpale: il tasso di infezione, sostiene uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, almeno 12 giorni dopo la somministrazione è inferiore di 11,3 volte rispetto alle due dosi mentre il tasso di malattia grave è inferiore di 19,5 volte. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) La somministrazione della terza dose, o per meglio dire dose addizionale (abbiamo spiegato qui la differenza fra booster e dose addizionale), è partita da pochi giorni. Tutte le autorità sanitarie italiane hanno stabilito che occorre somministrarla alle persone immunocompromesse, ai trapiantati e ai malati oncologici. Circa tre milioni di persone. Poi toccherà agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani e ai sanitari dei reparti Covid. Per tutti gli altri, si dovrà attendere il pronunciamento dell’Ema. Anche se le indagini che arrivano da Israele, dove gran parte della popolazione più a rischio sopra i 60 anni ha già ricevuto la terza dose, dicono che il booster è fondamentale e aumenta di molte volte il titolo anticorpale: il tasso di infezione, sostiene uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, almeno 12 giorni dopo la somministrazione è inferiore di 11,3 volte rispetto alle due dosi mentre il tasso di malattia grave è inferiore di 19,5 volte.

