Processo penale, al Senato via libera definitivo alla riforma Cartabia. La Guardasigilli: “Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti con l’Europa” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva – con 177 favorevoli, 24 contrari e nessun astenuto – la riforma del Processo penale (qui il testo) firmata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo aver ottenuto, nella giornata di ieri, la fiducia posta dal governo. “In pochi giorni – ha commentato la Guardasigilli -, l’approvazione definitiva del ddl di riforma del Processo penale; il primo via libera anche per quello del Processo civile: sul fronte ‘giustizia’ Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti con l’Europa”. Dopo il voto definitivo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Aula delha approvato in via definitiva – con 177 favorevoli, 24 contrari e nessun astenuto – ladel(qui il testo) firmata dministra della Giustizia, Marta, dopo aver ottenuto, nella giornata di ieri, la fiducia posta dal governo. “In pochi giorni – ha commentato la-, l’approvazione definitiva del ddl didel; il primo viaanche per quello delcivile: sul fronte ‘giustizia’inglicon”. Dopo il voto...

matteorenzi : In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto sulla delega al Governo per la riforma del processo penale. - Ettore_Rosato : Riforma processo penale è legge. Ora #giustizia non sia più terreno di scontro politico ideologico; si ricostruisca… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #23settembre: #Fed, presto meno aiuti. #Evergrande, scende in ca… - SurrexitVere : @eriknippon @matteomatzuzzi Non li confondo affatto. Il processo penale nulla c'entra con una indagine previa inter… - mmaritato : RT @ultimenotizie: Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quind… -