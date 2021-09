Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: quinta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:30 di giovedì 23 settembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Sampdoria – Spazio al 4-4-2 con Candreva e Damsgaard intoccabili sulle fasce. Caputo e Quagliarella confermati in attacco. Napoli – Spalletti non rinuncia al 4-2-3-1 con Osimhen al centro dell’attacco. Fabian Ruiz e Zambo Anguissa a centrocampo. Le Probabili formazioni Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di giovedì 23 settembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Spazio al 4-4-2 con Candreva e Damsgaard intoccabili sulle fasce. Caputo e Quagliarella confermati in attacco.– Spalletti non rinuncia al 4-2-3-1 con Osimhen al centro dell’attacco. Fabian Ruiz e Zambo Anguissa a centrocampo. Le(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, ...

