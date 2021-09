Pechino avverte i governi locali di prepararsi al default Evergrande | i soci vendono Banche | Rischio gestibile

(Di giovedì 23 settembre 2021)si prepara a sacrificare l'iperindebitato operatore immobliliaresull'altare dell'efficienza del mercato, preparando però una serie di interventi collaterali per cercare di contenere gli effetti sistemici delsulla finanza locale, sull'economia reale e sulla popolazione (in attesa di abitazioni commissionate al colosso fondato da Xu Jiayin e non ancora costruite) che aveva già sborsato gli anticipi in prevendita. Segui su affaritaliani.it

La Cina: preparatevi per eventuale crollo Evergrande governo centrale diappare poco incline a un salvataggio in grande stile di Evergrande e secondo quanto riporta il Wall Street ...Taiwan, Cinai partner: no accordi con l'Isola Il " missile " parte dall'ufficio cinese deputato agli affari di Taiwan : nessun accordo tra i partner die Taiwan dovrà essere siglato. ...Ogni stretta dipenderà dall'andamento dell'economia. Intanto in Cina il governo avverte: prepararsi a un eventuale crollo di Evergrande ...Si moltiplicano le notizie attorno al colosso immobiliare cinese che, alla fine della giornata borsistica, non ha pagato i creditori del bond in dollari. Le banche cercano di tranquillizzare gli inves ...