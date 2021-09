Osimhen a DAZN: “Grazie a Spalletti per la fiducia che ha in me!” (Di giovedì 23 settembre 2021) Victor Osimhen, autore di una doppietta, ai microfoni di DAZN a margiSampdoria-Napoli. Osimhen si è detto felice della prestazione ed ha ringraziato mister Spalletti per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 settembre 2021) Victor, autore di una doppietta, ai microfoni dia margiSampdoria-Napoli.si è detto felice della prestazione ed ha ringraziato misterper … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_enz29 : RT @Napoli_Report: #Osimhen a @DAZN_IT: “#Spalletti mi ha aiutato per la fiducia che mi ha dato e il miglior modo per ricambiarla è segnare… - partenope75 : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - Osimhen a Dazn: 'Spalletti si ferma con me dopo gli allenamenti e mi aiuta dandomi fiducia' #forzanapolisempre… - _enz29 : RT @Napoli_Report: Victor #Osimhen in italiano a @DAZN_IT: “Ciao sono Victor Osimhen, forza Napoli sempre.” - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: #Osimhen a @DAZN_IT: “#Spalletti mi ha aiutato per la fiducia che mi ha dato e il miglior modo per ricambiarla è segnare… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Spalletti: 'Sorrido per la voglia di lavorare di Osimhen, Anguissa ha qualità importanti' -