NFL, Week 3 – La preview di Washington – Bills (Di giovedì 23 settembre 2021) Viste le prestazioni mostrate nell'ultimo turno di campionato, la sfida tra Washington e Bills si prospetta sulla carta molto interessante. Entrambe le franchigie sono reduci da una vittoria e sono parse in splendida forma in Week 2. Domenica, alle 19:00, Washington e Buffalo avranno l'occasione di confrontarsi e sfruttare il loro grande momento. Cosa aspettarsi da Washington – Bills? Buffalo, grazie a una grande prova di forza, ha tenuto sotto controllo Miami per quattro quarti e ha messo a segno un'importante vittoria in chiave AFC East. In seguito a un esordio in campionato piuttosto opaco, i Bills hanno avuto ottimi segnali dal loro attacco. Josh Alllen ha messo in campo tutta la sua sicurezza alla guida del reparto offensivo. La difesa è stata protagonista ...

Week 2 NFL – Green Bay è tornata. Jackson batte Mahomes Anche la seconda giornata di regular season NFL è andata ma ci ha lasciato prestazioni e momenti che ci ricorderemo per tutta la stagione.

