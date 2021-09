Live Sampdoria-Napoli 0-4 Zielinski segna il gol del poker!

(Di giovedì 23 settembre 2021) A caccia del primo posto. Dopo la rotonda vittoria di Udine, iltorna in campo a Genova e cerca tre punti per riprendersi la vetta della classifica. Non sarà gara facile contro la...

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ?? 50' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! #Osimhen firma la sua doppietta e porta i partenopei sullo 0-3 SAMPDORIA-NAPOLI 0-3 LIV… - Iamnaples : ?? NAPOLI S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E! #ZIELINSKI SI UNISCE ALLA FESTA DEL GOL #LiveIamNaples #SampdoriaNapoli… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #SampdoriaNapoli 0-4: azzurri calano il poker con #Zielinski - calciomercatoit : ?? 59' - GOOOOOL DEL NAPOLI! Partenopei ancora a segno, questa volta con #Zielinski SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 LIVE TOR… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #SampdoriaNapoli 0-3: doppietta di Victor #Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sampdoria

APPROFONDIMENTI SERIE A- Napoli 0 - 3 CALCIO E TV Dazn down, problemi all'app: blackout per- Napoli e... SERIE A Torino - Lazio, le foto del match CALCIO Ciro e il Toro, il ...- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa ...Uno-due tra Lozano e Zielinski che culmina con la chiusura della triangolazione da parte del polacco che, calciando magnificamente in porta, trova la rete dello 0-4. Torino-Lazio ancora sullo 0-0 ...56' - Zielinski scambia con Lozano dal limite, poi carica il mancino: tiro centrale, blocca Audero. 55' - Doppio cambio per la Sampdoria: fuori Quagliarella, dentro Torregrossa. Entra anche Ekdal per ...