L’Ispettore Coliandro 8 | perché non c’è Gargiulo?

(Di giovedì 23 settembre 2021) Guardando le puntate di Il commissario8, in onda su Raidue a partire dal 22 settembre 2021, i fan della serie tv con Giampaolo Morelli e regia di Manetti Bros. e Milena Cocozza avranno notato un'assenza nel cast. Non vediamo infatti l'Ispettore Capo, interpretato dalla prima stagione da Giuseppe Soleri.non c'ènell'ispettore8? Il motivo è molto semplice, e non ha nulla a che vedere con incomprensioni sul set o differenze artistiche. Semplicemente, Soleri - il cui vero cognome è Saccà - è sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore cinematografico e televisivo, motivo per cui ha dovuto mettere momentaneamente da parte la sua carriera di attore. Giuseppe Saccà alla fine dello scorso luglio è stato nominato amministratore delegato di 302 Original ...