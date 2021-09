(Di giovedì 23 settembre 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha co - presieduto a New York, con i ministri degli Esteri tedesco e francese, Heikoe Jean - Yves Le, una riunione ministeriale sulla. I ...

MediasetTgcom24 : Libia, colloquio Di Maio con Maas e Le Drian: 'Prosegue impegno' #libia -

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha co - presieduto a New York, con i ministri degli Esteri tedesco e francese, Heiko Maas e Jean - Yves Le Drian, una riunione ministeriale sulla. I partecipanti 'hanno unanimemente evidenziato la necessità che la comunità internazionale continui a sostenere il processo politico libico, e in particolare ad incoraggiare la preparazione di ...Afghanistan e, l'Italia parla con Mosca Draghi e Di Maio acon il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, insistono sulla necessità che il G20 a presidenza... L'Italia ha portato a casa ...Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha co-presieduto a New York, con i ministri degli Esteri tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, una riunione ministeriale sulla Libia. I partecip ...Roma, 20 set. (askanews) - La 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) inizierà domani la sua settimana di riunioni ...