Le elezioni tedesche non cancelleranno l’Europa a trazione tedesca (Di giovedì 23 settembre 2021) La Germania post-elezioni sarà molto probabilmente molto meno aperta al ritorno dell’austerità fiscale rispetto alla prima fase dell’era di Angela Merkel, date le condizioni venutesi a creare dopo la pandemia di Covid-19, ma su questo come altri fronti Berlino agirà nell’ottica di consolidare la sua centralità su un’Europa fattasi, anno dopo anno, sempre più “tedesca”. Spesso in Italia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 settembre 2021) La Germania post-sarà molto probabilmente molto meno aperta al ritorno dell’austerità fiscale rispetto alla prima fase dell’era di Angela Merkel, date le condizioni venutesi a creare dopo la pandemia di Covid-19, ma su questo come altri fronti Berlino agirà nell’ottica di consolidare la sua centralità su un’Europa fattasi, anno dopo anno, sempre più “”. Spesso in Italia InsideOver.

