La Roma non sbaglia | i giallorossi battono 1-0 l' Udinese

(Di giovedì 23 settembre 2021) L'ultima gara del primo turno infrasettimanale di campionato si chiude con una vittoria dellacontro l'. Isi sono imposti grazie all'unico gol della partita, siglato da Tammy Abraham al 36' del primo tempo su assist del giovane Calafiori. La vittoria dei ragazzi di Mourinho porta i capitolini al quarto posto solitario in classifica, a quota 12 punti. Davanti allaci sono solamente Inter e Milan, a quota 13, e il Napoli, unica squadra ancora a punteggio pieno e migliore difesa - al pari del Milan - con due soli gol subuti. Da segnalare, in vista del derby della Capitale, l'espulsione al 90' di Lorenzo Pellegrini (a dire il vero un po' severa), che dovrà quindi saltare l'attesissima sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri.

1' - Fischio d'inizio di Antonio Rapuano, che dà avvio a Roma-Udinese. La pioggia di Verona ma soprattutto l'Hellas hanno fermato la Roma. 22.39 Serie A, posticipo Roma-Udinese 1-0 La Roma si risolleva dopo il ko di Verona e centra la quarta vittoria in cinque giornate.