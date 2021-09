Ita | svelati gli stipendi dei piloti | la metà di quelli di Alitalia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sindacali sul piede di guerra non solo per il caos sulla vertenza-Ita, e il rischio licenziamenti nel settore, ma anche per il taglio degliche metterà in atto Ita, la nuova compagnia di bandiera italiana di proprietà statale che dal prossimo 15 ottobre sostituirà. Fonti sindacali fanno sapere che ci sarà un netto taglio in busta paga per comandanti,, hostess e steward di Ita, non solo rispetto ad, ma anche rispetto alle grandi compagnie major europee come Air France e Lufthansa e low cost come EasyJet e Ryanair.Ita dimezzati, fino a -55% rispetto adSecondo i calcoli elaborati sulla base di quanto previsto nelle 94 pagine del “Regolamento aziendale applicabile al personale di Ita Trasporto Aereo‘, ...