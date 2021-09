Halo Infinite ha una mappa multiplayer che contiene un riferimento a Destiny

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ci stiamo avvicinando rapidamente all'uscita die 343 Industries è nel bel mezzo della promozione. In vista dell'anteprima della betadel gioco che si terrà questo fine settimana, una diretta ha mostrato una partita completa di Big Team Battle. Vale sicuramente la pena dare un'occhiata, ma c'era una caratteristica dellache spiccava particolarmente: ha una vera e propria loot cave. Come "sotto-obiettivo" c'è un enorme caveau nella- chiamato internamente "loot cave" che è un chiaroe che probabilmente attirerà i giocatori proprio all'inizio della partita, perché è caricato con armi potenziate. Tuttavia entrare non è semplice: bisogna hackerare la grande porta del caveau e poi difendersi dai nemici mentre ...

