Green pass obbligatorio, Brunetta: "Il binomio libertà-responsabilità ci ha guidati" (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA – "Il binomio libertà-responsabilità ci ha guidati nell'imboccare con decisione in Italia, come Governo, nei giorni scorsi, la strada del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, per garantire la sicurezza sanitaria, con esiti talmente soddisfacenti da essere indicati da Anthony Fauci come «un esempio per il mondo»". Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto). L'articolo L'Opinionista.

