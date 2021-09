Death Stranding | Director' s Cut in un video che confronta le differenze grafiche tra PC | PS4 e PS5

(Di giovedì 23 settembre 2021) È uscito un nuovodi confronto che mostra le varie opzioniper's Cut su PC e sistemi PlayStation, focalizzandosi sulla risoluzione, distanza di visualizzazione, FPS, texture ed effetto dell'acqua, tra le altre cose. Pubblicato come sempre dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, i confronti sono stati effettuati utilizzando una PS4, PS4 Pro, PS5 e un PC con una GPU RTX 3080 installata. La versione PS4 funziona a 1080p a 30 FPS, PS4 Pro in 2160p a 30 FPS con rendering checkerboard, mentre PS5 viene mostrata in modalità Qualità in esecuzione a 2106p a 60 FPS in ultrawide 3840 x 1620p e su PC con modalità qualità DLSS e visualizzata in 3840 x 2160p. Ilmostra anche la modalità Performance della console next-gen che fa girare il gioco a 1800p e 60 ...

HQ Probabilmente avrai già letto la nostra recensione di: Director's Cut e qui abbiamo dato alcune info sulla versione PS5 dell'insolito gioco di Hideo Kojima. Ma un conto è parlarne e un altro è vederlo in azione. Per questa ragione siamo ...HQ La nuova Director's Cut diha diverse caratteristiche esclusive, come puoi leggere nella nostra recensione , ma porta con sé anche una nuova scena spaventosa che abbiamo catturato in video (è in portoghese, ...È uscito un nuovo video di confronto che mostra le varie opzioni grafiche per Death Stranding: Director's Cut su PC e sistemi PlayStation, focalizzandosi sulla risoluzione, distanza di visualizzazione ...Tra le novità introdotte in Death Stranding Director's Cut abbiamo anche le migliorie grafiche: il confronto su PC, PS5 e PS4.