Confindustria è con Draghi Bonomi | sì a Patto | ora riforme

(Di giovedì 23 settembre 2021)sposa in pieno l'azione di Marioe del suo governo e dice sì aleconomico e sociale lanciato dal premier. Per gli industriali il presidente del Consiglio, agendo con "mano ferma e decisa", ha restituito credibilità all'Italia.non mette "i bastoni tra le ruote", dice no a "veti e giochetti" dei partiti, e avanza "proposte costruttive" per cambiare il Paese, perché questo è il momento di realizzare le, di "scegliere di cambiare". Il presidente degli imprenditori, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione, elogiae auspica che il governo "continui a lungo nella sua attuale esperienza"., seduto in prima fila al Palazzetto dello Sport, incassa così il forte apprezzamento della platea che si alza in ...

Advertising

Confindustria : ?? Domani appuntamento con l’Assemblea 2021. Partecipa all'evento anche sui social utilizzando l'hashtag… - Confindustria : Sfide globali richiedono risposte condivise, concrete e tempestive. Confindustria continua a fare il suo dovere per… - AndreaMarcucci : Lo scenario ipotizzato da #Confindustria, con #Draghi a Palazzo Chigi anche dopo il 2023, coincide con il desiderio… - Nunzio49872412 : @BarillariDav Draghi oggi all’assemblea di Confindustria, ovazione per lui, il ritorno al passato, la liberazione d… - startzai : RT @Palazzo_Chigi: #Confindustria2021, Draghi: L’#Italia vive un periodo di forte #ripresa, migliore di quanto avevamo immaginato. La sfida… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria con

A Roma, presso il Palazzo dello Sport, durante l'assemblea tenuta da, il presidente ... oveti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale'. Parlando di Quota 100 , ..." Neppure io flirtoi no vax" , ha affermato Salvini a Crotone rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni del presidente diBonomi. "Mi rifiuto però di pensare - ha aggiunto - ...ROMA (ITALPRESS) – “Un governo che cerca di non far danni è molto, ma non basta per affrontare le sfide dei prossimi anni, in primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile m ...Durante l'intervento all'Assemblea di Confindustria, il Premier Draghi ha affermato che al momento il Governo non ha intenzione di aumentare le tasse.