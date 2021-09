Come avere labbra sempre perfette

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 23 settembre 2021)è un desiderio di moltissime donne. Vediamo insieme quale routine seguire per riuscire addellee da baciare. Ho provato la linea Lip Beauty by Inca Rose, composta da Day Balm (stick per il giorno a base di acido ialuronico), Night Balm (balsamo corposo per la notte) e Plumping Cream (trattamento nutriente e volumizzante). Devo dire che mi è piaciuta molto: le confezioni sono carine, bianche/argento/rosa, molto femminili. I profumi sono vanigliati e gradevoli, le texture piacevoli e le formule ad alta tecnologia. Funzionano davvero, da subito. In particolare mi ha dato grande soddisfazione la Plumping Cream, una cremina dall’azione volumizzante. Funziona in pochi minuti e soprattutto non ...