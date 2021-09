Calcio | un rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca | 1-1 tra Torino e Lazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. - (Adnkronos) - Undidial primo minuto dievita il ko allasul campo del, andato in vantaggio al 31' della ripresa con un gol di, appena entrato da due minuti. Granata e biancocelesti pareggiano un match intenso e ben giocato, con tanti duelli interessanti. In classifica i capitolini, che non vincono da quasi un mese, sono settimi con 8 punti, mentre il Toro è nono con un punto in meno. Poche emozioni e punteggio che non si sblocca nei primi 45'. Gli uomini di Juric e Sarri giocano a viso aperto ma si annullano a vicenda: due squadre corte, ben disposte in campo, che non concedono molto all'avversario. I granata approcciano meglio il match e pressano i capitolini nei primi minuti, ...