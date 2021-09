Cagliari, Rog operato: ecco i tempi di recupero (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri Rog si è sottoposto all’operazione ai legamenti del ginocchio: ecco i tempi di recupero del centrocampista del Cagliari Marko Rog, dopo il brutto infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Augsburg, si è sottoposto ieri all’operazione per la ricostruzione del legamento crociato a Villa Stuart. Il croato dunque – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – dovrebbe rimanere fuori dal campo da gioco per altri 6-7 mesi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri Rog si è sottoposto all’operazione ai legamenti del ginocchio:didel centrocampista delMarko Rog, dopo il brutto infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Augsburg, si è sottoposto ieri all’operazione per la ricostruzione del legamento crociato a Villa Stuart. Il croato dunque – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – dovrebbe rimanere fuori dal campo da gioco per altri 6-7 mesi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

