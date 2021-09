Bertolaso: "Basta quarantena e dad a tappeto quando in classe c'è un solo positivo" (Di giovedì 23 settembre 2021) ?La quarantena con dad a tappeto per un solo positivo in classe è una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a scuola. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in quarantena, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l’Italia da questo punto di vista non è tutta uguale?.A dirlo è Guido Bertolaso, coordinatore della campagna anti-Covid in Lombardia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Bertolaso parla anche degli ottimi risultati della campagna vaccinale lombarda, con l?82% di over 12 immunizzati e l?88% con almeno una dose di vaccino. “Anche sulla terza dose, su 150 mila immunocompromessi stiamo vedendo 700-800 prenotazioni al giorno. Per fine ottobre raggiungeremo l?80%: sarebbe già un buon ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) ?Lacon dad aper uninè una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a scuola. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l’Italia da questo punto di vista non è tutta uguale?.A dirlo è Guido, coordinatore della campagna anti-Covid in Lombardia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.parla anche degli ottimi risultati della campagna vaccinale lombarda, con l?82% di over 12 immunizzati e l?88% con almeno una dose di vaccino. “Anche sulla terza dose, su 150 mila immunocompromessi stiamo vedendo 700-800 prenotazioni al giorno. Per fine ottobre raggiungeremo l?80%: sarebbe già un buon ...

