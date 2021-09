Abusivismo commerciale, Polizia Locale sequestra sei quintali prodotti ortofrutticoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Continuano i controlli a contrasto dell’Abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nei diversi quartieri della Capitale. Gli ultimi interventi hanno riguardato la zona Laurentina, dove gli agenti del VIII Gruppo “Tintoretto” hanno proceduto al sequestro di oltre 6 quintali di frutta verdura per violazione delle norme relative alla vendita della merce sul suolo pubblico. E’ di circa 2mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti di tre gestori, di nazionalità straniera, degli esercizi trovati non in regola, per mancata osservanza delle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana. Tutta la merce è stata devoluta ad un’associazione impegnata in iniziative di solidarietà e promozione sociale. Così in un comunicato la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Continuano i controlli a contrasto dell’da parte delladi Roma Capitale nei diversi quartieri della Capitale. Gli ultimi interventi hanno riguardato la zona Laurentina, dove gli agenti del VIII Gruppo “Tintoretto” hanno proceduto al sequestro di oltre 6di frutta verdura per violazione delle norme relative alla vendita della merce sul suolo pubblico. E’ di circa 2mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti di tre gestori, di nazionalità straniera, degli esercizi trovati non in regola, per mancata osservanza delle disposizioni del regolamento diUrbana. Tutta la merce è stata devoluta ad un’associazione impegnata in iniziative di solidarietà e promozione sociale. Così in un comunicato la ...

