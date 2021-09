Virginia Raggi | M5s l' ha lasciata sola

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non faremo accordi al ballottaggio, sono convinto che al secondo turno mi troverò con Enrico Michetti e chiederò agli elettori die Calenda di sostenermi”. Parola di Roberto Gualtieri. Ecco materializzarsi l’incubo di, rimanere fuori dal secondo turno, una sconfitta fragorosa per una sindaca uscente, che sancirebbe l’incapacità di capitalizzare la rendita di rapporti e connessioni di cinque anni di governo, e la dispersione di un consenso che l’ha spinta come un onda a issarsi cinque anni fa fin su al Campidoglio. L’umore è teso nel quartier generale della prima cittadina, si compulsano i sondaggi, si spera in una rimonta per entrare almeno fra chi si giocherà il ballottaggio. Ma è teso anche per una campagna elettorale che non vede uno sforzo coeso e comune di tutto il Movimento. L’ha inaugurata Giuseppe Conte, ...